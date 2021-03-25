عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تعليق الملاحة بها لحين الإنتهاء من إجراءات تعويم السفينة البنمية الجانحة بقافلة الشمال بالقناة.

وقالت الهيئة، إنه تم ، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضحت في بيان رسمي أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.