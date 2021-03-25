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تعرف على أبرز الاختلافات بين iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5-inch

الخميس 25/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية مقارنة بين جهازي iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5- inch، لمساعدتك قبل الشراء:

الشاشة:
iPad Pro 12.9- inch: شاشة 12.9 بوصة.
iPad Pro 10.5-inch:شاشة 10.5 بوصة
 
دقة الشاشة:
iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 2732 × 2048بيكسل.
iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 2224×1668 بيكسل.
 
نوع الشاشة:
iPad Pro 12.9- inch: شاشة IPS LCD
iPad Pro 10.5-inch: شاشة IPS LCD
  
المعالج:
iPad Pro 12.9- inch: معالج Apple A12Z Bionic
iPad Pro 10.5-inch: معالج Apple A10x Bionic
 
الرام:
iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 6 جيجابايت
iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 6 جيجابايت.
 
نظام التشغيل:
iPad Pro 12.9- inch: نظام iPadOS14
iPad Pro 10.5-inch: نظام iPadOS14
 
الكاميرا الخلفية:
iPad Pro 12.9- inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل
iPad Pro 10.5-inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل
 
الكاميرا الأمامية:
iPad Pro 12.9- inch: بدقة 7ميجابيكسل.
iPad Pro 10.5-inch: بدقة 7ميجابيكسل.
 
البطارية:
iPad Pro 12.9- inch: بقوة 9720 mAh
iPad Pro 10.5-inch: بقوة 8134mAh

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