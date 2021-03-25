تعرف على أبرز الاختلافات بين iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5-inch

نقدم لكم في السطور التالية مقارنة بين جهازي iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 10.5- inch، لمساعدتك قبل الشراء:





الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: شاشة 12.9 بوصة.

iPad Pro 10.5-inch:شاشة 10.5 بوصة

دقة الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 2732 × 2048بيكسل.

iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 2224×1668 بيكسل.

نوع الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: شاشة IPS LCD

iPad Pro 10.5-inch: شاشة IPS LCD

المعالج:

iPad Pro 12.9- inch: معالج Apple A12Z Bionic

iPad Pro 10.5-inch: معالج Apple A10x Bionic

الرام:

iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 6 جيجابايت

iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 6 جيجابايت.

نظام التشغيل:

iPad Pro 12.9- inch: نظام iPadOS14

iPad Pro 10.5-inch: نظام iPadOS14

الكاميرا الخلفية:

iPad Pro 12.9- inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

iPad Pro 10.5-inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية:

iPad Pro 12.9- inch: بدقة 7ميجابيكسل.

iPad Pro 10.5-inch: بدقة 7ميجابيكسل.

البطارية:

iPad Pro 12.9- inch: بقوة 9720 mAh

iPad Pro 10.5-inch: بقوة 8134mAh