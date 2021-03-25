اعتني ببشرتك الدهنية وجربي خلطة الفراولة

نقدم لكم في السطور التالية، خلطات سهلة جداً، للعناية بالبشرة الدهنية بمكونات من مطبخك وهي الفريز (الفراولة)، ولتحضير هذه الخلطة اتبعي المكونات التالية:





خلطة تقشير البشرة

أنت بحاجة إلى القليل من الشوفان، فريز مهروس (الفراولة) وعصرة حامض.

اخلطي المزيج جيداً، ضعيه على وجهك وافركيه بحركات دائريّة وبعدها اغسلي وجهك.

يمكنك استعمال هذه الخلطة بشكل يومي .





خلطة لترطيب البشرة الدهنية

لمحاربة حب الشباب وترطيب البشرة الدهنية والحصول على بشرة خالة من المساكل ولامعة وناصعة البياض أنت بحاجة إلى:

فريز مهروس، ملقعة حليب والقليل من ماء الورد.

اخلطي المزيج جيداً وطبقيه على بشرتك مدة 15 دقيقة.

بعدها اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.