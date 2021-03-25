طريقة عمل كاسات التيراميسو

نقدم لك طريقة تحضير كاسات التيراميسو في المنزل لتقديمها لأفراد أسرتك بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:





المقادير

- قهوة : كوب (سادة، باردة)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب (سكّر الحلويات)

- قهوة : 2 ملعقة كبيرة (شراب القهوة المركّز / يتوافر في المتاجر الكبرى)

- بسكويت ليدي فنجرز : 8 حبات

- جبنة الماسكاربوني : كوب

- كريمة الخفق : كوب

- بودرة الكاكاو : قليل (للتزيين)





طريقة التحضير

تُصبّ القهوة في وعاء، فيُضاف نصف كمّ السكّر، وشراب القهوة المركّز، مع الخلط جيّدًا. تؤخذ ثلاث ملاعق من الخليط، وتُحفظ جانبًا.

في صينيّة الفرن الزجاج، توزّع حبّات بسكويت الأصابع، فيصبّ خليط القهوة المحضّر في الخطوة السابقة عليها.

ثمّ، تترك الصينيّة جانبًا لربع الساعة، حتّى يتشرّب البسكويت السائل.

تخفق الكريما في وعاء، بوساطة شريط الخلّاط الكهربائي، فتضاف الجبنة إلى الكريما، مع الاستمرار في الخفق، وكذا الأمر في شأن النصف الثاني من السكّر، والملاعق الثلاث من خليط القهوة.

في ختام هذه الخطوة، يتشكّل خليط ناعم.

تكسر كل حبّة من البسكويت المغمس بالقهوة إلى نصفين؛ يوزّع هذان الأخيران، في كأس التقديم الفرديّ، على أن يعلوهما كمّ من خليط الكريما.

تكرّر العمليّة، قبل أن تنثر بودرة الكاكاو على وجه الكأس. تجهّز الكؤوس الثلاثة الأخرى بالطريقة عينها.

تبرّد الكؤوس لساعتين، قبل التقديم، مع التزيين بالفاكهة المفضّلة (اختياري).