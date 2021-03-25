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ضربة موجعة للمنتخب الهولندي بعد مواجهة تركيا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الهولندي، أن الحارس ياسبر سيليسين، الذي أصيب الأربعاء في الإحماء قبل مواجهة تركيا في الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022، "لن يكون متاحا" لمباراتي منتخب بلاده أمام لاتفيا وجبل طارق ضمن التصفيات.

واستدعى المدير الفني للمنتخب فرانك دي بوير، محل سيليسين حارس إيه زد ألكمار ماركو بيزوت، الذي خاض أول مباراة دولية في مشواره في نوفمبر/تشرين ثان الماضي في ودية أمام إسبانيا.

وكان سيليسين في التشكيلة الأساسية التي أعلنتها هولندا لمواجهة تركيا في إسطنبول، والتي انتهت بفوز المنتخب التركي (4-2)، إلا إن إصابة حارس فالنسيا في الإحماء أدت لطلب تغييره قبل دقائق من انطلاق المباراة.

ولم يعلن الاتحاد الهولندي تفاصيل بشأن حالة الحارس ياسبر سيليسين، الذي غاب عن جزء من الموسم مع فالنسيا بسبب إصابة عضلية.

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