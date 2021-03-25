حيلة ذكية لمنع السمك من تشرب زيت القلي

نواجه الكثير من المشاكل في إعداد السمك مقلياً، نظرا لأن السمك يتشرب الكثير من زيت القلي. ما يضطرنا لاستخدام كمية أكبر من الزيت، والنتيجة أن طعم السمك سوف يتغير وسوف يصبح قوامه طريٌّ وهش أكثر من اللازم، بجانب عدم فوائد الزيت.





ومن هنا هناك حيلة ذكية لتتخلصين من الزيت في السمك عند قليه:

تنظيف السمك جيداً ونقعه بكمية مناسبة من الخل لمدة لا تتجاوز الـ 30 دقيقة.

وأثناء ذلك، نقوم بطحن 5 فصوص من الثوم، ونضع عليها القليل من الملح والفلفل الحلو والكاري والفلفل الحار والبقدونس والكزبرة المفرومة والكمون، ونخلطهم ببعضهم البعض.

بعد ذلك يجب وضع القليل من عصير الليمون والخل إلى الخليط السابق، ثم نقوم بخلطه جيداً، قبل أن نبدأ بدهنه على السمك.

ثم نخلط كوباً من الدقيق مع ملعقتي طعام من النشاء وملعقة صغيرة واحدة من مادة الباكينغ باودر.

ثم نقوم بدهن السمك بهذا الخليط.

وبعد أن ننهي دهن السمك، نضيف كوباً من الماء في وعاء عميق كبير، ونضع فيه ما تبقى من خليط التوابل (الملح والفلفل الحلو والكاري والفلفل الحار والبقدونس والكزبرة المفرومة والكمون).

نضع القليل من زيت القلي على النار، ونبدأ بتغميس السمك بالخليط، ثم نضعه في الزيت مباشرة.

وسنلاحظ عن الانتهاء من القلي واستواء السمك، أننا حصلنا على طبق مثالي من السمك دون أن يتشرب الزيت.