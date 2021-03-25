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مصدر دبلوماسي فرنسي: خبار واحد أمام تركيا لإنقاذها من تفادي العقوبات

الخميس 25/مارس/2021 - 11:38 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، إن هناك خياران أمام تركيا هما التعاون بإيجابية أو عدم التعاون مما يؤدي إلى فرض عقوبات.

 

وفي وقت سابق، كان الكونجرس الأمريكي، فرض عقوبات على تركيا، بسبب اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" الروسية.

 

وقد  قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، معاقبة أنقرة على تصرفاتها العدوانية.

 

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه كان من الضروري فرض عقوبات على تركيا بعد شراء منظومة دفاع روسية.

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