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تأجيل اليوم الثاني من الملتقى التدريبي العام الأول للمحامين

الخميس 25/مارس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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قررت اللجنة المنظمة للملتقى التدريبي العام الأول للمحامين في مصر، بالتنسيق مع رجائي عطية نقيب المحامين، تأجيل اليوم الثاني من الملتقى إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد؛ نظرًا لصدور تنبيهات من وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأربعاء، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في الدخول في ذروتها بما يلزم معه الحرص على تجنب التجمعات الكبيرة.

وحقق الملتقى في يوم انعقاده الأول نجاحًا كبيرًا، ونظرًا لأن اليوم الثاني من الملتقى كان متوقع حضور ضخم من السادة المحامين؛ لما كان مقررًا من الجمع بين قامتين بارزتين من قمم المحاماة والقانون في مصر والشرق الأوسط، هما أحمد فتحي سرور، رجائي عطية.

ورأت اللجنة المنظمة للملتقى، أنه سيكون هناك صعوبة بالغة في تطبيق الإجراءات الإحترازية، في ظل حضور هذه الأعداد الكبيرة من السادة المحامين.

وأكدت اللجنة، أنه حرصًا على سلامة وحياة الجميع والتي هي الغاية الأسمى، فقررت بالتنسيق مع النقيب العام، إرجاء اليوم الثاني من الملتقى إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد عقب تجاوز ذروة هذه الموجة من ذلك الڤيروس اللعين.

وشددت اللجنة، على أنه في إطار حرص رجائي عطية، على عدم حرمان الزملاء الأفاضل من الغاية الأساسية للملتقى، فقد وعد سيادته بالتواصل عبر البث المباشر في محاضرة خاصة تقديرًا من سيادته لسعي حضراتكم جميعًا من أجل العلم والمعرفة والمحاماة.

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