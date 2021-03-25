الفيوم: نستهدف تبطين 800 كم ترع بـ2 مليار جنيه.. والكيلو يوفر 160 فرصة عمل (فيديو)

قال المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة الفيوم، إن المحافظة بها 420 ألف فدان وتعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى، وهي نهاية ترعة بحر يوسلإ، وعانت مشكلات كبيرة لفترات طويلة، لكن تم البدء في المشروع القومي لتبطين الترع منذ 6 شهور، بنحو 200 كم، وهناك 85 كم يجرى العمل عليهم.



وأضاف نضر في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن تكلفة تبطين الـ200 كم ترع 500 مليون جنيه، ونستهدف تبطين 800 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، وحتى الآن استهلكت مشروعات التبطين عمالة كبيرة، فتبطين الكيلو الواحد يحتاج إلى 160 عامل.



وتابع وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة الفيوم: «هناك أسس لبدايات تبطين الترع، أولًا الترع المتعبة والتي بها مشكلة وبخاصة في نهايتها، كما أن هناك بعض الترع الذي يزيد فيها العرض بأكثر من اللازم وهو ما يؤثر على توصيل المياه للنهايات.



وأوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة الفيوم، أن الترع التي جرى تبطينها أصبح فيها عدالة توزيع بين البداية والنهاية، وتروي كل الأطراف بنفس الكميات، وعندما بدأنا في المشروع وجدنا استجابة غير عادية من المزارعين، والأهالي ساعدونا لإزالة أي عقبات في التنفيذ، ولم تحدث أي مشكلة من عمل مناوبات على الترع بموافقة المنتفعين، وهذا لم يكن امرًا متوقعًا.



وواصل نضر، أن الترعة في الأصل كانت تربة طينية أو رملية، والترع التي يبلغ عمرها 100 سنة فأكثر فإن عمليات التطهير تنفذ بها، وعمومًا فإن القطاع المائي بدأ يتغير، وبالنسبة إلى التكلفة، فإن الدولة تتحمل تكلفة تبطين الترع العمومية، ولا يتحمل المزارعون فيها أي مبالغ.

