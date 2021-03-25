Advertisements

حقيقة تداول رابط لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على 700 جنيه شهريا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة المنشور المتداول حقيقة بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطًا جديدًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، كما أن تلك المنحة وهمية، ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن كافة المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي"manpower.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي بدأت في 7 مارس 2021، وذلك من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).

أخبار تهمك

ساحر ريال مدريد الجديد يعلق على مواجهة ليفربول النارية

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الإسكان تحدد مواعيد تلقي تظلمات حاجزي مشروع"سكن لكل المصريين"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ يوم

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ أقل من ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

11:00 ص

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

11:22 ص

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها