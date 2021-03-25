Advertisements

محافظ الغربية يعقد اجتماعين لمتابعة الموقف المالي والقانوني للمشروعات الجارية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
Advertisements

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من جميع التعاقدات المبرمة قبل انتهاء الربع المالي الأخير للعام المالي ٢٠٢١، جاء ذلك خلال الاجتماعين الذين عقدهما المحافظ، صباح اليوم، بمكتبه لمتابعة الموقف المالي، الإداري والقانوني لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

بدأ الاجتماع الأول بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومديري الإدارات (الهندسية، التخطيط، المالية) ومراقب الحسابات بمناقشة الموقف المالي ل (عقود الرصف، تطوير الكورنيش، شراء معدات النظافة، المزادات الجاري تنفيذها لطرح عدد ٦٧ قطعة أرض للبيع) وكذا مشروعات ( المجزر النصف آلي، تطوير شارع الإسكندرية، محطة إنتاج البيض، تطوير شارع السكة الجديدة والسيد البدوي).

وخلال الاجتماع الثاني، تم مراجعة الموقف القانوني لعدد من القضايا التي تخص المحافظة بحضور الدكتور سيد فوده المستشار القانوني للمحافظة، المستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائي والمستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي بالمحافظة، كما تم مناقشة الموقف القانوني للرعايا والإعلانات المتواجدة بشوارع المحافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعة و 19 دقيقة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ يوم

عاجل.. الإسكان تحدد مواعيد تلقي تظلمات حاجزي مشروع"سكن لكل المصريين"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ أقل من ساعتين

ساحر ريال مدريد الجديد يعلق على مواجهة ليفربول النارية

منذ 42 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

11:00 ص

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

11:22 ص

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها