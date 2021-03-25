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عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الخميس 25/مارس/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
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قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هيئة قناة السويس قامت بالتعاقد مع الشركة الهولندية "بوسكاليس" للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

 

وتعد شركة " بويكاليس" الهولندية من أشهر الشركات العاملة في قطاع قطر وإنقاذ السفن، وتعمل الشركة على تقديم خدمات إنقاذ السفن المعرضة للخطر من أربع مواقع استراتجية هي روتردام  وهيوستن  وكيب تاون وسنغافورة، ولديها خبرة ايضا في التخلص الامن من الشحنات الخطرة  ووقود السفن للسفن التي جنحت.

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