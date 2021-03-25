وزيرة البيئة تبحث مع وزير الزراعة البوروندى التعاون المشترك

استقلبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور روريما ديو-جيد Dr. Rurema Deo-Guide وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندى لبحث التعاون البيئي المشترك بين البلدين وذلك في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المصرية البوروندية في مختلف المجالات، وذلك بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.



أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء حرص مصر ممثلة فى وزارة البيئة على دعم الجانب البوروندي من خلال الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال اعادة استخدام المخلفات الزراعية وذلك من خلال مذكرة التعاون المشترك التي ستوقع بين الجانبين فى مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى بحث إمكانية المساعدة فى عدة مشروعات تخص حماية البيئة وذلك فى إطار مذكرة التفاهم.



من جانبه أكد وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندى على اهتمام الجانب البوروندي بتعزيز علاقاته مع مصر وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين للاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المتقدمة لتعظيم الاستفادة منها فى مجالات البيئة وخاصة إدارة المخلفات إضافة إلى حماية مصادر وموارد المياه ومكافحة التصحر.