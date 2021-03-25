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مقتل 16 حوثيا في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني بتعز

الخميس 25/مارس/2021 - 12:01 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل 16 عنصرا من ميليشيا الحوثى، بينهم قياديان وقناص، إضافة إلى اعتقال اثنين آخرين وجرح العشرات.

 

وخاض الجيش اليمني، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، لتحرير مناطق جديدة فى جبهة حيفان جنوب محافظة تعز، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

وقال مصدر عسكري، إن الجيش اليمنى نجح فى تحرير جبهات "تباب مغيديف والخزان الوسطى ومواقع جديدة فى محيطها".

 

وكانت قوات الجيش اليمني، استعادت عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، ولازالت المواجهات مستمرة.

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