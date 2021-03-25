ساحر ريال مدريد الجديد يعلق على مواجهة ليفربول النارية

أبرز المهاجم البرازيلي في ريال مدريد رودريجو جويس، روح المنافسة "حتى النهاية" التي يتميز فريق المدرب زين الدين زيدان، والتي سيطبقها في "الليجا" ودوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن سيواجه مباراة صعبة أمام ليفربول في ربع نهائي "التشامبيونز ليج".

وقال المهاجم لوسائل الإعلام: "الجميع يرون أننا ننافس في كل مباراة حتى النهاية، لا تهم النقاط الفارقة مع أتلتيكو مدريد أو برشلونة، لأننا دائماً ما ننافس حتى النهاية".

وأضاف: "في التشامبيونز، ليفربول سيكون صعباً للغاية، لكننا نتدرب بقوة شديدة للمباريات المقبلة ونأمل في نخطي هذا الدور".

وأوضح رودريغو أن الموسم يدخل مرحلة حاسمة، يشعرون فيها بأن كل مباراة تمثل نهائياً.