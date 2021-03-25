بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمراكز المخصصه بالغربية





شهدت مديريه الصحة بالغربيه اقبالا كبيرا من المواطنين المسجلين علي الموقع الالكتروني بالوزارة من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، لتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، بالمراكز المخصصه لإعطاء اللقاح في إطار حملة التطعيم باللقاح التي انطلقت، على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مطبقة بطرق منظمة في بداية أيام التطعيم



وقد خصصت مديرية الشئون الصحية (7 ) مراكز صحة لتلقي اللقاح وهي مركز طبي سعيد. إدارة سمنود الصحيه. مكتب صحة كفر الزيات. مستشفي قطور المركزي. مستشفي زفتي التخصصي. مكتب صحة بسيون



وأكد الدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بالغربية أن القيادة السياسيه تولي اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا علي سلامتهم وذلك بتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة بتخفيف العبء على المواطنين



وأطمأن من المواطنين على سهولة ويسر إجراءات تلقي اللقاح وأشاد المواطنون بهذه الخطوة في طريق الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، مثمنين جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا.