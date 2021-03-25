خالد بيبو يحضر ودية الأهلي مع فريق الشباب

حرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على حضور المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم مع فريق الشباب على ملعب مختار التتش بالجزيرة.









وتحدث بيبو مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، عن أبرز العناصر التي تم تصعيدها مؤخراً في ظل غياب اللاعبين الدوليين.









وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب العودة من الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.