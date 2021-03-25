القبض على اثنين من تجار الكيف بالقاهرة

البساتین بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصین، لأحدھما معلومات جنائیة، مقیمان بمحافظة القاھرة حال تواجدھما بدائرة القسم مستقلین سیارة " ملك وقیادة أحدھما "، وبحوزتھما كمیة من مخدر الحشیش – مبلغ مالى – 3

ھواتف محمولة).



بمواجھتھما إعترفا بحیازتھما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھما غیر المشروعة، والھواتف المحمولة لتسھیل الإتصال بعملائھما.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة