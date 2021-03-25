Advertisements
القبض على اثنين من تجار الكيف بالقاهرة
الخميس 25/مارس/2021 - 12:03 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.
وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتین بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصین، لأحدھما معلومات جنائیة، مقیمان بمحافظة القاھرة حال تواجدھما بدائرة القسم مستقلین سیارة " ملك وقیادة أحدھما "، وبحوزتھما كمیة من مخدر الحشیش – مبلغ مالى – 3
وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتین بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصین، لأحدھما معلومات جنائیة، مقیمان بمحافظة القاھرة حال تواجدھما بدائرة القسم مستقلین سیارة " ملك وقیادة أحدھما "، وبحوزتھما كمیة من مخدر الحشیش – مبلغ مالى – 3
ھواتف محمولة).
بمواجھتھما إعترفا بحیازتھما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھما غیر المشروعة، والھواتف المحمولة لتسھیل الإتصال بعملائھما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
بمواجھتھما إعترفا بحیازتھما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھما غیر المشروعة، والھواتف المحمولة لتسھیل الإتصال بعملائھما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
Advertisements