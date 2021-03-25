أفضل طريقة لعلاج التهاب اللثة في المنزل

نقدم لكم في السطور التالية طرق منزليه لمجموعة من الأطباء تساعد في علاج التهاب اللثة في المنزل، ومنها مايلي:





1- محاولة المحافظة على التوازن الغذائي والتخلص من التوتر والتخلص أو التخفيف من التدخين.





‎2- تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة هادئة واستعمال فرشاة أسنان ناعمة (soft).





‎3- وعند غسل الأسنان نبدأ بالفرشاة من اللثة نزولاً إلى السن (من الأحمر إلى الأبيض) وبكل هدوء والعدّ حتى خمسة عند تنظيف كل سن من الداخل والخارج، وتنظيف سطح الأضراس.





4- على الأشخاص المهتمين بتنزيف الأسنان البدء بتنظيف أسنان وأضراس الفك الأسفل والطريقة نفسها، مع تنظيف اللسان لإزالة الفطريات.





‎3- استعمال أجهزة ضغط ماء للاستعمال المنزلي، وهذا الجهاز مهم جداً وفعّال لإزالة جميع رواسب الأطعمة، للمرضى الذين يضعون تلبيسات وبدائل أسنان وأضراس أو جسوراً من السيراميك، أو من سبق علاجهم بزرع الأسنان (implants).