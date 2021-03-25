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محافظ الغربية يستقبل الشركة الفرنسية للبدء في إنشاء فندق ومول تجاري بطنطا

الخميس 25/مارس/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على تنفيذ المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل للشباب بجانب توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، جاء ذلك خلال استقباله لوفد الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشريك الفرنسي (جاب) لإنشاء فندق ومول تجاري بمدينة طنطا وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وصرح الدكتور رحمي أنه تم التعاقد على إنشاء فندق سياحي في أرض المرور القديم بشارع الجلاء بطنطا بالشراكة مع الإنتاج الحربي والشركة الفرنسية ( جاب ) حيث تم وضع الرسومات الهندسية لإنشاء الفندق الذي يحتوي على ١٢٠ غرفة وحمام سباحة وقاعات مؤتمرات ومجمع لمحلات الغذاء ومنطقة ترفيهية وجراج متعدد الطوابق.

كما أشار محافظ الغربية أنه تم التعاقد على إنشاء مول تجاري على أرض البوريفاج بالشراكة مع الإنتاج الحربي والشريك الفرنسي وتم وضع الرسومات الهندسية التي تشمل مجمع محال تجارية ومجمع خدمات وجراج متعدد الطوابق.

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