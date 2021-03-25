Advertisements

دورية أمنية تسقط ديلر المطربة وبحوزته حشيش وأسلحة نارية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وأخطر مدير أمن القاهرة.

وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة
المطریة بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقیم
بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنھ، وبحوزتھ ( كمیة من مخدر الحشیش – 2 فرد خرطوش –
عدد من الطلقات من ذات العیار – مبلغ مالى ).


بمواجھتھ إعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطھ.


تم إتخاذ الإجراءات القانونیة. الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھ غیر المشروعة

أخبار تهمك

ساحر ريال مدريد الجديد يعلق على مواجهة ليفربول النارية

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الإسكان تحدد مواعيد تلقي تظلمات حاجزي مشروع"سكن لكل المصريين"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ يوم

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ أقل من ساعتين

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

11:00 ص

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

11:22 ص

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها