Advertisements
دورية أمنية تسقط ديلر المطربة وبحوزته حشيش وأسلحة نارية
الخميس 25/مارس/2021 - 12:07 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وأخطر مدير أمن القاهرة.
وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة
المطریة بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقیم
بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنھ، وبحوزتھ ( كمیة من مخدر الحشیش – 2 فرد خرطوش –
عدد من الطلقات من ذات العیار – مبلغ مالى ).
بمواجھتھ إعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطھ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونیة. الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھ غیر المشروعة
وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة
المطریة بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقیم
بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنھ، وبحوزتھ ( كمیة من مخدر الحشیش – 2 فرد خرطوش –
عدد من الطلقات من ذات العیار – مبلغ مالى ).
بمواجھتھ إعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطھ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونیة. الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھ غیر المشروعة
Advertisements