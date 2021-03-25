دورية أمنية تسقط ديلر المطربة وبحوزته حشيش وأسلحة نارية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وأخطر مدير أمن القاهرة.



وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة

المطریة بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقیم

بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنھ، وبحوزتھ ( كمیة من مخدر الحشیش – 2 فرد خرطوش –

عدد من الطلقات من ذات العیار – مبلغ مالى ).





بمواجھتھ إعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطھ.





تم إتخاذ الإجراءات القانونیة. الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھ غیر المشروعة