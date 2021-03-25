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أفضل الطرق لتشجيع الطفل الكتوم
الخميس 25/مارس/2021 - 12:05 م
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نقدم لك في السطور التالية أفضل الخطوات للتعامل مع الطفل الهادي والكتوم ومنها ما يلي:
غيري طريقة الكلام مع طفلك الكتوم، ولا تقولي لهله أنت كتوم، بل تحدثس معه وقولي "يبدو أنك تشعر بالهدوء الآن"، فيدرك أنه لا يشعر دائماً بهذه الإحساس، ويتكلم فيما بعد.
افتحي حوار معه، فمهم جيدا أن يتم التواصل معه بعد المواقف التي جعلته يصمت.
اجعلي البيئة الاجتماعية صحية، وعلى الأبوين أن يحاولا أن لا يضعا طفلهما في مجموعة لعب كبيرة، وتجبراه على التفاعل معهم، فقد لا يكون جاهزاً لذلك، فهذا قد يسبب القلق ويؤدي إلى مزيد من الانطوائية.
التخطيط المسبق، حيث يمكن وضع بعض استراتيجيات التواصل مع الآخرين قبل ذلك علما طفلكما عبارة مثل: شكراً لك لدعوتي على عيد ميلادك" أو "الكيكة كانت جميلة". حاولا أن تدرباه على قول هذه العبارات وغيرها.
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