أفضل الطرق لتشجيع الطفل الكتوم

نقدم لك في السطور التالية أفضل الخطوات للتعامل مع الطفل الهادي والكتوم ومنها ما يلي:





غيري طريقة الكلام مع طفلك الكتوم، ولا تقولي له له أنت كتوم، بل تحدثس معه وقولي "يبدو أنك تشعر بالهدوء الآن"، فيدرك أنه لا يشعر دائماً بهذه الإحساس، ويتكلم فيما بعد.





افتحي حوار معه، فمهم جيدا أن يتم التواصل معه بعد المواقف التي جعلته يصمت.





اجعلي البيئة الاجتماعية صحية، وعلى الأبوين أن يحاولا أن لا ي ضعا طفلهما في مجموعة لعب كبيرة، وتجبراه على التفاعل معهم، فقد لا يكون جاهزاً لذلك، فهذا قد يسبب القلق ويؤدي إلى مزيد من الانطوائية.



