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اليقظة الأمنية تسقط لص الدراجات النارية بالنزهة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزھة بمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، لھ معلومات جنائیة، مقیم بدائرة قسم شرطة عین شمس) وبحوزتھ (سلاح أبیض" كتر ") عقب قیامھ بسرقة دراجة ناریة ملك (حارس عقار مصاب بجرح قطعى، مقیم بدائرة القسم ) كرھًا عنھ تحت تھدید السلاح الأبیض المضبوط بحوزتھ.


بتطویر مناقشتھ إعترف بمزاولتھ نشاطًا إجرامیًا تخصص فى مجال سرقات الدراجات الناریة بأسلوب "توصیل الأسلاك"، كما أقر بإرتكاب عدد من حوادث سرقة الدراجات الناریة بذات.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة. الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى علیھا بمكان إخفائھم بالمنطقة محل سكنھ.

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