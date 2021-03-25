منظمة خريجي الأزهر ببني سويف تكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة

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عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف، برئاسة الدكتور رمضان مـحمد محمود حسان إحتفالية بمناسبة عيد الأم واليوم العالمي للمرأة، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعي، والغرفه التجارية بالمحافظة.



قال الشيخ عصام حسنى عبد الحليم الأمين العام لفرع المنظمة ببني سويف، إن الإحتفالية تأتي تتويجًا لدور المرأة المصرية وما تمثله من قيمة كبيرة في المجتمع المصري، وأن الدولة تولي أهمية كبيرة للمرأة، وتحرص علي جعل دعم وتمكين المرأة محورًا أساسيًا فى خطتها الشاملة للتنمية، فالمرأة المصرية أصبحت نموذجًا يحتذى به فى جميع المحافـــل الدوليـــة فـــى شــتى المجــــــالات.



وقالت هالة سيد عبد المقصود منسق الفرع بالمحافظة، بأنه تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوي المحافظة وأمهات أسر الشهداء، وأمهات دار المسنين، لأن المرأة تشكل عاملًا أساسيًّا في قيام الحضارات والأمم، وتلعب دورا في بناء شخصيات مُتّزنة تتمتّع بالقيم والأخلاق الحميدة ممّا ينعكس على المجتمع ككلّ.





حضر الحفل اللواء وليد الببلاوي رئيس مجلس مدينة بني سويف، والمستشار جمال الشافعي، واللواء سامي توفيق نائب إهناسيا، والشيخ رضا عبد الحليم مدير عام الوعظ بالمحافطة، والقس أثناسيوس فوزى ممثل مطرانية بنى سويف، والمهندس كامل محمد ابو طالب مدير التعليم الفني نائبًا عن وكيل وزارة التربية والتعليم، وريهام السيد نائبًا عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من ممثلي القنوات ووسائل الاعلام.