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فوائد خل التفاح للشعر.. وهذه أفضل الوصفات

الخميس 25/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
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تسعى كل فتاة للحصول على شعرٍ لامعٍ وصحيّ لتعزيز جمالها وجاذبيتها، ومن هنا نقدم لكم فوائد مذهلة لخل التفاح الذي يجعل الشعر أكثر حيوية ولمعانا، ومنها مايلي:

فوائد خل التفاح 
- يُساعد خل التفاح في التخلّص وبشكلٍ نهائي من القشرة المزعجة، ويحد من ظهورها.
- يحمي الشعر من التلف والجفاف، بخاصة عند تعرضه لأشعة الشمس.
- يُحافظ على ليونة الشعر ويحدّ من تكسره، وذلك عند استخدامه مرةً واحدة في الأسبوع.
- يُساعد خل في فك تشابكات الشعر وتنعيمه، ويقلّل من تجعّد الشعر، ويمنحه اللمعان والبريق. وبالتالي، يمنع جفاف الشعر.
- يُعزز نمو بصيلات الشعر بشكل مثالي، كما أنّه يُغذّيها؛ لاحتوائه على البوتاسيوم.
- يُساهم في تحفيز نموّ الشعر ومنع تساقطه؛ وذلك بسبب قدرته على تحفيز تدفق الدورة الدموية لبصيلات الشعر اللازمة لتغذيتها وتقوية جذورها، مما يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه. 
- يمنع تقصّف أطراف الشعر وتكسّرها.
- يقوي خل التفاح جذور الشعر ويمنحه الصحة، كما ويُحارب العوامل الخارجية المختلفة. 

وصفة خل التفاح المذهلة 
نقع حفنة من إكليل الجبل في نصف لترٍ من الماء المغلي لمدة ساعة ونصف في وعاء، وتركه جانبًا لكي يبرد ويتخمر. 
نقل المحلول إلى وعاءٍ زجاجي، وإضافة نصف لتر من خل عصير التفاح إلى المحلول. 
تُخلط المُكوِّنات جيدًا، وتفرغ في زجاجة رذاذ.
يُرش المزيج على فروة الرأس وتدليكها جيدًا بأطراف الأصابع، وتركه لمدة ساعة كاملة على الشعر. 
ثم غسل الشعر وتنعيمه ببلسم الشعر.

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