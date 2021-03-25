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أحمد فهمي :"ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الإختيار 2"

الخميس 25/مارس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد فهمي صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2"، وعلق عليها قائلاً:"كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الإختيار 2، شكرًا لكل القائمين علي العمل".

مسلسل "الإختيار2"، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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