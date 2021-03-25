Advertisements

أجهزة الأمن تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

الخميس 25/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.


قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3091) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.


في مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12390) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات، وشروط التعاقد، وفي مجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (290) قضية متنوعة.


الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (48) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات)، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا، وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1235) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).


وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط (172) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".


هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

أخبار تهمك

الأهلي يفوز على فريق الشباب برباعية وديًّا

منذ ساعة

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعتين

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ يوم

ساحر ريال مدريد الجديد يعلق على مواجهة ليفربول النارية

منذ ساعة و 23 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ ساعة و نصف

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

11:53 ص

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

12:59 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها