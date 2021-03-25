"سياحة البرلمان": تطعيم العاملين بقطاعي السياحة والطيران هام للغاية وله مردود إيجابي على السياحة

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار الدولة المصرية بشأن تطعيم العاملين بقطاعى السياحة والطيران هام للغاية وله مردود إيجابى قوى فى ضوء عودة السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج خلال الشهور المقبلة وكذلك زيادة إقبال المسافرين على السفر من خلال شركات الطيران المصرية، مؤكدة أن هذا القرار يبث الطمأنينة والأمان لدى جميع المواطنين والسُياح الأجانب.



وقالت "علي" إن قرار تطعيم العاملين بقطاعى السياحة والطيران يأتي في إطار حرص الدولة على الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا العالمية، مضيفة أن قطاعى السياحة والطيران المدنى بمصر يطبقون الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية في ظل جائحة كورنا، وهو ما أدى إلى حصول 8 مطارات دولية مصرية مؤخرا على شهادة السفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات، الأمر الذى يبعث برسالة طمأنة لكل المسافرين إلى المطارات المصرية سواء كانوا قادمين لزيارتها أو مروا عليها كترانزيت، كما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة.



وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أن تطعيم العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية سوف يخلق حالة جديدة ويجعلهم يقبلون بكثافة على المنشآت والمطاعم السياحية بالمعدلات ذاتها قبل ظهور جائحة كورونا العام الماضي.

