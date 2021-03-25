Advertisements

"سياحة البرلمان": تطعيم العاملين بقطاعي السياحة والطيران هام للغاية وله مردود إيجابي على السياحة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار الدولة المصرية بشأن تطعيم العاملين بقطاعى السياحة والطيران هام للغاية وله مردود إيجابى قوى فى ضوء عودة السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج خلال الشهور المقبلة وكذلك زيادة إقبال المسافرين على السفر من خلال شركات الطيران المصرية، مؤكدة أن هذا القرار يبث الطمأنينة والأمان لدى جميع المواطنين والسُياح الأجانب.

وقالت "علي" إن قرار تطعيم العاملين بقطاعى السياحة والطيران يأتي في إطار حرص الدولة على الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا العالمية، مضيفة أن قطاعى السياحة والطيران المدنى بمصر يطبقون الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية في ظل جائحة كورنا، وهو ما أدى إلى حصول 8 مطارات دولية مصرية مؤخرا على شهادة السفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات، الأمر الذى يبعث برسالة طمأنة لكل المسافرين إلى المطارات المصرية سواء كانوا قادمين لزيارتها أو مروا عليها كترانزيت، كما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أن تطعيم العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية سوف يخلق حالة جديدة ويجعلهم يقبلون بكثافة على المنشآت والمطاعم السياحية بالمعدلات ذاتها قبل ظهور جائحة كورونا العام الماضي.

أخبار تهمك

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ يوم

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

ساحر ريال مدريد الجديد يعلق على مواجهة ليفربول النارية

منذ ساعة الا ربع

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الإسكان تحدد مواعيد تلقي تظلمات حاجزي مشروع"سكن لكل المصريين"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

11:53 ص

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

11:00 ص

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

11:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها