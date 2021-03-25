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قامة فنية كبيرة.. نسرين طافش توجه رسالة مليئة بالحب للفنان أحمد بدير

الخميس 25/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة مليئة بالحب للفنان أحمد بدير، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نسرين طافش صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "المداح"، ظهرت فيها وهي برفقة الفنان احمد بدير، وعلقت عليها قائلة :"القامة الفنية الكبيرة الأستاذ أحمد بدير، خفة الظل و اللطف و الاحترافية العالية، الله يعطيه الصحة، المداح، رمضان 2021. "

مسلسل"المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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