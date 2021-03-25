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الإفتاء توضح حكم صيام ليلة النصف من شعبان

الخميس 25/مارس/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
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كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام وإحياء ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أن صيام نهارها ليس بدعة كما يظن البعض، والدعاء فيها مستجاب.

وأوضحت دار الإفتاء، في إحدى فتاواها، أنه يجوز صيام نصف شعبان الأول كاملا لكن إن انتصف الشهر، فلا يفضل الصوم في تلك الفترة إلا لأحكام عادة أو قضاء حتى يستريح المسلم لاستقبال رمضان، استنادًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا إذا كان لأحدكم عادة أو قضاء".

ومن أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان ما يلي:

- " اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا وارحمنا برحمتك، اللهم اتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا بركة في العمر، وسعة في الرزق، وتقبلنا في عبادك الصالحين".

- " اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لك، وممن يقولون فيعملون، وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشي بالقرآن، واحفظنا اللهم بحفظك الذي حفظت به كتابك يا ارحم الراحمين".

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