الإفتاء توضح حكم صيام ليلة النصف من شعبان

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام وإحياء ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أن صيام نهارها ليس بدعة كما يظن البعض، والدعاء فيها مستجاب.





وأوضحت دار الإفتاء، في إحدى فتاواها، أنه يجوز صيام نصف شعبان الأول كاملا لكن إن انتصف الشهر، فلا يفضل الصوم في تلك الفترة إلا لأحكام عادة أو قضاء حتى يستريح المسلم لاستقبال رمضان، استنادًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا إذا كان لأحدكم عادة أو قضاء".





ومن أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان ما يلي: