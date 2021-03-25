وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر قبل لقاء كينيا

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا صباح اليوم بأحمد مجاهد رئيس بعثة المنتخب الوطني إلى نيروبي اطمأن خلاله على أحوال الفريق قبل ساعات من لقاء كينيا ضمن الجولة قبل الأخير لتصفيات الأمم الأفريقية متمنيا التوفيق للفريق وتحقيق الآمال المعقودة عليه من جماهير الكرة المصرية.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - عبدالله جمعة -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.