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قراران جمهوريان مهمان من الرئيس السيسي

الخميس 25/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 643 لسنة 2020، قرارا بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 99 لسنة 2021 بإحالة المستشار إيهاب حسيني حسن حسين نائب الاستئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية إلى المعاش.

ونشر القراران بجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الخميس

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتقدم الرئيس السيسي، بالعزاء الى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى وفاة أخيه.

حيث أعرب سيادته عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجهًا أصدق عبارات التعازى الي أسرة آل مكتوم الكريمة وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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