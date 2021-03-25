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"صناعة النواب": زيادة صادرات مصر من الغاز المُسال رغم أزمة كورونا إنجاز قياسي

الخميس 25/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر واحدة من الدول القليلة التي تمكنت من الصمود أمام تداعيات انتشار فيروس كورونا، نظرًا لما تملكه من اقتصاد قوي مكنها من مواجهة هذه التداعيات بل وتحقيق التقدم في العديد من القطاعات خاصة قطاع الطاقة والغاز على وجه التحديد.


واستنكر "أبو زيد" في بيان له، اليوم، ما تردد من شائعات وأخبار كاذبة بشأن تراجع عدد الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط تزامنًا مع بدء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة نفت هذه الشائعة المغرضة بالأرقام والدلائل.


وأضاف عضو مجلس النواب أن الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المُسال تسير بشكل طبيعي رغم تداعيات أزمة كورونا، حيث ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ، لتصل إلى نحو 17 شحنة خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بـ 6 شحنات خلال الربع الأول من نفس العام، كما بلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهريًا منذ بداية عام 2021.


وأشاد عضو مجلس النواب، بإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة، مؤكدًا على أهمية هذا المصنع في جعل مصر إحدى الدول الرئيسية في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، حيث من المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنويًا، بما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

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