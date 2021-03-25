ألمانيا: هدف الزيارة الثلاثية الأوروبية إلى ليبيا توجيه رسالة دعم للحكومة الجديدة

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن هدف الزيارة الثلاثية الأوروبية إلى ليبيا توجيه رسالة دعم للحكومة الجديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، منح البرلمان الليبى، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد حصولها على تأييد 132 نائبا.

وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبى إلى إنهاء الانقسام، مؤكدا على ضرورة إزالة الحدود الوهمية التى تم بناؤها بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة.

وتعهد الدبيبة بالعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسى من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.