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28 مارس.. محاكمة مذيع لاتهامه بضرب وسب طفلين داخل أحد الأندية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنح قصر النيل، محاكمة مقدم برامج تلفزيونية لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طفلين شقيقين داخل نادي شهير، وإحداث إصابات بهما، وإتلاف هاتف أحدهما، وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام.. وذلك لجلسة 28 مارس الجاري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 444 لسنة 2020 جنح قصر النيل، بإشراف إدارة حماية الطفل بمكتب النائب العام، أن المتهم اعتداى على طفل 8 سنوات بالضرب، وأتلف هاتف شقيقه البالغ من العمر 11 سنة، عند محاولته تصويره أثناء اعتدائه على شقيقه.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تسبب في ترويع الطفلين وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام وتعريض أمنهما وسلامتهما للخطر، كما أحدث إصابة بالطفل وفقًا للتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية، داخل حديقة الأطفال بنادي شهير.

يذكر أن النيابة العامة أخلت سبيل المتهم بكفالة 1000جنيه، بعد أن استمعت إلى أقوال الطفلين المعتدى عليهما، واللذان أفادا بقيام المتهم بالاعتداء على أحدهما بالضرب وخنقه وترويعه والاعتداء عليه بالسب، ما تسبب له في إصابة بالوجه، كما أتلف هاتف شقيقه عند محاولة تصويره، وقام بالاعتداء عليهما مجتمعين بالسب بألفاظ خادشة للحياء العام.

واطلعت النيابة على تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة عن حالة الطفلين نتيجة الاعتداء عليهما، وتضمن التقرير أنه تم عقد عدة جلسات مع الطفلين بغرفة المشورة النفسية، لإعادة تأهيلهما ومساعدتهما على تجاوز الحالة النفسية لواقعة الاعتداء عليهما، وتحرر عن ذلك البلاغ رقم 10206 نجدة الطفل، موضح به دراسة حالة لكل طفل وما تعرضا له.

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