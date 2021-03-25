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خلال أسبوع .. 6 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

الخميس 25/مارس/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشرت الجريدة الرسمية، خلال الأسبوع الحالي، عدد من القرارات الهامة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها إحالة نائب بمحكمة الاستئناف للمعاش


وترصد " الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي:

1_وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 643 لسنة 2020، على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

2_كما وافق السيسي رقم 99 لسنة 2021 بإحالة المستشار إيهاب حسيني حسن حسين نائب الاستئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية إلى المعاش

3_أصدر الرئيس عبد الفتاح، السيسي القرار رقم 117 لسنة 2021 بتعيين 79 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و113 وكيلًا و165 مستشارًا و74 مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) و274 مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب).

4_وأعلن الرئيس السيسي، عن تعيين عددا من المحامين والمندوبين بهيئة قضايا الدولة

5_كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 118 لسنة 2021 بتعيينات فى هيئة النيابة الإدارية.

6_أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايضا عن القرار رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى عدد من السيدات.

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتقدم الرئيس السيسي، بالعزاء الى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى وفاة أخيه.

حيث أعرب سيادته عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجهًا أصدق عبارات التعازى الي أسرة آل مكتوم الكريمة وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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