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بنظام "اوبن بوك".. أحدث تصور لامتحانات الثانوية العامة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تجري وزارة التربية والتعليم، استعداداتها بشأن امتحانات الثانوية العامة، على قدم وساق، حيث قررت جعل الامتحانات إلكترونية في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الإنترنت.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث تصور لامتحانات الثانوية العامة.

١. قررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس.

٢. سوف يتم السماح بدخول التابلت، لأن الامتحانات إلكترونية في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الانترنت.

٣. توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات.

٤. امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمنة بالكامل داخل المدارس وستكون بنظام "اوبن بوك".

٥. يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عممت خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه على المدارس الثانوى سرعة إنهاء تسجيل الاستمارات الالكترونية  للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت أنه لابد من استكمال تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتشعبهم.

وأتاحت طباعة استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وتتضمن 3 ورقات من بينها، ورقة تلزم الطالب وولى الأمر بالإقرار على قانون الغش.

وحددت حجم الاستمارة، 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، متابعة: الطالب سيوقع في ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أي أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد مجمعة وفي المدارس عبارة عن اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى ورقة منفصلة، موضحة أن هذه الامتحانات بدرجات كاملة أى مجموع درجات الطالب يحسب وفق ما يحصل عليه فى الفصل الدراسي الثاني فقط، مضيفة أن العامين الدراسيين فى الصفين الأول والثانى سنوات نقل عادية.

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