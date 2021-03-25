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مشروعات الفيوم: طرح مجمعين صناعيين للمستثمرين خلال شهرين (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أشرف درويش مدير عام جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم، إن الجهاز كُلف بعمل برنامج وطني لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجرى التركيز على برامج ريادة الأعمال، مع إتاحة خدمات مالية وغير مالية متكاملة، كما يقدم الجهاز حزم من الخدمات المتكاملة من خلال انتشاره في 31 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وما يملكه من خبرات سابقة للجهاز منحه صلاحيات أوسع في الإطارين التنظيمي والتشريعي، وكُلل هذا الجهد بقانون 152 لسنة 2020، ونعتبر أن هذا القانون سيكون طفرة في التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وتوفير فرص عمل لشباب مصر.

وتابع مدير عام جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم، أن المجمعات الصناعية، تحل مشكلة الإنشاءات والمرافق، من خلال تسليم وحدة صناعية جاهزة كاملة الترفيق، وهناك 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، منها مجمعين بالفيوم مساحتهما تتخطى 51 فدانا، بواقع 116 هجنرا معدنيا، وهناك مجمع لهناجر خرسانية عبارة عن دورين ودور أرضي، جميع المرافق داخل المجمعين الصناعيين من إنشاءات ومباني ومغذيات كهرباء وصرف صناعي وصرف صحي وطرق اكتملت بنسبة 100% والطرح سيكون خلال شهرين وتحديدا في شهر يونيو المقبل.

وأكد، أن هذين المجمعين سيوفران آلاف فرص العمل للشباب، ويبعدان عن المحافظة بـ18 كم من مدينة الفيوم، على طريق أسيوط الغربي، وهو ما يعزز تسويق منتجات المجمعين الصناعيين.

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