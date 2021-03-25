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الأرصاد: الحرارة تواصل الانخفاض لمنتصف الأسبوع

الخميس 25/مارس/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الموجة الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الحذر فى نوعية الملابس، وعدم ارتداء الملابس الصيفية، خاصة وأن الأجواء باردة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أننا فى بدايات فصل الربيع والذى يستمر قرابة 3 أشهر، ومعروف عن سماته التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ويشهد الطقس اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

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