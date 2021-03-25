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القبض علي امرأة "انتزعت طفلًا من رحم صديقتها الحامل" في كولومبيا

الخميس 25/مارس/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
منار طارق
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ألقت كولومبيا القبض على امرأة كانت مطلوبة لتنظيم عملية اغتيال شنيعة لمهاجرة فنزويلية حامل وانتزاع طفلة من رحمها العام الماضي.

أعلنت شرطة مدينة سانتياغو دي كالي أنه تم إلقاء القبض على ماريلوز موسكويرا، 49 عامًا، يوم الثلاثاء خلال مداهمة لمنزل كانت تختبئ فيه منذ نوفمبر. علمت الشرطة بصلة موسكيرا بالجريمة بعد العثور على مجوهرات تخص يوليكسيس فالسيلوس. وقد استدرجت موسكيرا فالسيلوس، 28 عامًا، إلى وفاتها المأساوية في 8 سبتمبر 2020، بوعدها بأنها ستهدي الأم ملابس مجانية لطفلها الذي كانت تتوقعه، وفقًا لمكتب المدعي العام في كولومبيا. وقالت الشرطة إنه تم التعرف على الاثنين.


تم العثور على رفات فالنسيلوس في 15 فبراير، قبل ثلاثة أيام من القبض على شريك موسكيرا المزعوم لويس فيكتوريا، 21 عامًا. وقالت الشرطة إن موسكيرا زيفت حملها وأرادت أن يحصل الطفل على دعم مالي. قامت فيكتوريا وموسكيرا بعد ذلك بقتل فالسيلوس وفتحه بطنها واستخراج الطفل.

وأخبر فيكتوريا السلطات أنه أخفى جثة فالسيلوس المقطعة داخل أكياس بلاستيكية قبل رميها في بحيرة. وقال أيضًا إن موسكيرا زيفت حملها كوسيلة لمواصلة تلقي الدعم المالي من عائلة زوجها الراحل.


في 9 سبتمبر 2020، ظهرت موسكيرا في مستشفى محلي لطلب العناية وأخبرت الطاقم الطبي أنها أنجبت الفتاة في منزلها. ومع ذلك، اكتشف الأطباء أنها كانت تكذب بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية أنها لم تكن حاملًا ولم تظهر عليها علامات المخاض. وقد تم وضع موسكيرا قيد الاعتقال ولكن تم إطلاق سراحها فيما بعد عندما اكتشفت السلطات أصول الطفل.

وتم لم شمل أرمل فالسيلوس مع ابنته، شارلوت ماركيز، في 22 أكتوبر 2020 بعد أن أكد اختبار الحمض النووي أنه والدها. وتم اتهام كل من فيكتوريا وموسكيرا بالاختطاف والقتل.
القبض علي امرأة "انتزعت طفلًا من رحم صديقتها الحامل" في كولومبيا
القبض علي امرأة "انتزعت طفلًا من رحم صديقتها الحامل" في كولومبيا

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