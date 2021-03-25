كشف علاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 276 مواطنًا ببني سويف (صور)



نفذت مديرية الصحة ببني سويف، بقرية "نزلة اقفهص" التابعة لمركز الفشن، قافلة علاجية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، قامت خلالها بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج وعمل نظارات طبية لـ276 مواطنًا.



محافظ بني سويف



وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.



وكيل صحة بني سويف



وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في هذا الجانب، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية نزلة اقفهص مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.



مديرية الصحة ببني سويف



وتمكنت القافلة من الكشف على 276مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت "75أطفال، و37 باطنة، و90 رمد، و74عظام" فيما تم إجراء تحاليل لـ9 حالات، وعمل 32 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

