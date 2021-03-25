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موسيماني يجتمع مع بروكيتش على هامش ودية الشباب

الخميس 25/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، على هامش المباراة الودية التي أقيمت بين الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.


وتحدث بيتسو موسيماني مع بروكيتش خلال الجلسة عن أبرز العناصر التي يضمها القطاع بعدما تم تصعيد عدد كبير من الناشئين لتدريبات الفريق الأول مؤخراً، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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