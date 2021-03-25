المنتخب الويلزي يعدد الإيجابيات رغم الخسارة من بلجيكا

قال القائم بأعمال مدرب ويلز روبرت بيدج، إنه يرى إيجابيات في الهزيمة من بلجيكا في مستهل تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمس الأربعاء، بعد أن كان نداً للمصنف الأول عالمياً.









وبدأت ويلز، الطامحة للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958، المباراة بشكل واعد وتقدمت بعد عشر دقائق بهدف هاري ويلسون لكنها خسرت في النهاية 1-3 في أولى جولات المجموعة.









وأبلغ بيدج، الذي يحل محل المدرب رايان غيغز، الصحافيين: "كنا نعرف أننا نواجه المنتخب الأول عالمياً، ويمكنه تسجيل الأهداف، لكننا عرفنا كيف نلحق الضرر به ولعبنا بسرعة وكفاءة وسجلنا أيضاً".









وأضاف: "سجلنا هدفاً رائعاً وكانت البداية مثالية، لكن إذا تركت نصف فرصة لمنافس بهذه القدرات لن تتجنب دخول الكرة الشباك".









وحولت بلجيكا تأخرها إلى فوز بأهداف كيفن دي بروين وتورغان هازارد وروميلو لوكاكو من ركلة جزاء.









وتابع: "حددنا بعض الأمور في الشوط الأول من الناحية الخططية، وأعتقد أننا وقفنا الند للند أمام المصنف الأول عالمياً لذا نرى الكثير من النقاط الإيجابية وسنتعافى من النتيجة".









وعلى الأرجح ستعتمد ويلز على تشكيلة مختلفة في لقاء ودي أمام المكسيك بعد غد السبت، في كارديف ثم تحشد عناصر القوة مجدداً لمواجهة ضيفتها التشيك في التصفيات يوم الثلاثاء.









واستهلت التشيك مشوارها بالتصفيات بفوز كاسح خارج أرضها 6-2 في إستونيا أمس الأربعاء.





وواصل بيدج: "لا زلنا في مرحلة مبكرة بالتصفيات لكنها مواجهة أخرى صعبة بالنسبة لنا".