Advertisements

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

الخميس 25/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وضع شرطًا وحيدًا من أجل العودة لريال مدريد في الصيف المقبل.

وارتبط إسم كريستيانو رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة "كادنيا كوبي" الإسبانية، فإن رونالدو اشترط تلقي اتصالًا من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة إلى ريال مدريد مره أخرى.

وتابعت الإذاعة، أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته في سانتياجو برنابيو.

وأشارت الإذاعة، أن رونالدو مقتنع تمامًا بأنه لا يزال بإمكانه تقديم الكثير لريال مدريد، حال عودته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار تهمك

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعتين

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

ساحر ريال مدريد الجديد يعلق على مواجهة ليفربول النارية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفوز على فريق الشباب برباعية وديًّا

منذ ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ يوم

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

منذ ثلث ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

11:53 ص

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

12:59 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها