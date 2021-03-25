يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وضع شرطًا وحيدًا من أجل العودة لريال مدريد في الصيف المقبل.

وارتبط إسم كريستيانو رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة "كادنيا كوبي" الإسبانية، فإن رونالدو اشترط تلقي اتصالًا من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة إلى ريال مدريد مره أخرى.

وتابعت الإذاعة، أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته في سانتياجو برنابيو.

وأشارت الإذاعة، أن رونالدو مقتنع تمامًا بأنه لا يزال بإمكانه تقديم الكثير لريال مدريد، حال عودته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.