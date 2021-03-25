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بالصور والفيديو .. ملعب مركز شباب تلا "الخماسي" لا يصلح للاستخدام الآدمي ويسبب إصابات بالغة
الخميس 25/مارس/2021 - 12:54 م
مصطفى الجندي
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أصبح الملعب الخماسي بمركز شباب تلا بالمنوفية مأوى للإصابات بسبب سوء أرضيتة التي أصبحت تتسبب في تعرض اللاعبين للخطر نتيجة عدم صيانته وتطويره منذ سنوات .
وأعرب عدد من الشباب الذين يتواجدون بملعب عن استياءهم من الوضع الحالي لأرضيته التي أدت إلى إصابة العديد منهم وتعرض حياتهم للخطر والاصابات البالغة .
وطالب شباب مركز تلا بضرورة تطوير الملعب من جانب المسؤولين ووزارة الشباب والرياضة حيث أنهم يقومون بدفع مبالغ مالية كبيرة لتأجير الملعب لساعات طويلة من أجل ممارسة الرياضة بشكل مستمر لكونها المتنفس الوحيد لهم في فترات الراحة والإجازات .
وشدد الشباب على ضرورة الاهتمام بالملعب الخماسي حتى لا يتعرض أحدهم للإصابات كما أشاروا أن هناك عدد من كبار السن يمارسون لعب الكرة للترويح عن أنفسهم كما أنهم معرضون للإصابات بسبب تواجد أكثر من مكان داخل الملعب عبارة عن اجزاء خرسانية خطرة نتيجة تآكل النجيل الصناعي بجانب وضع اجزاء من النجيل لمحاولة تفادي مناطق الخطر بالملعب دون جدوى .
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