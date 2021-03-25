بالصور والفيديو .. ملعب مركز شباب تلا "الخماسي" لا يصلح للاستخدام الآدمي ويسبب إصابات بالغة

وأعرب عدد من الشباب الذين يتواجدون بملعب عن استياءهم من الوضع الحالي لأرضيته التي أدت إلى إصابة العديد منهم وتعرض حياتهم للخطر والاصابات البالغة .





وطالب شباب مركز تلا بضرورة تطوير الملعب من جانب المسؤولين ووزارة الشباب والرياضة حيث أنهم يقومون بدفع مبالغ مالية كبيرة لتأجير الملعب لساعات طويلة من أجل ممارسة الرياضة بشكل مستمر لكونها المتنفس الوحيد لهم في فترات الراحة والإجازات .



