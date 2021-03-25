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اليوم.. مدبولى يصل الغردقة برفقة عدد من الوزراء لافتتاح مشروعات سياحية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تستقبل مدينة الغردقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المقرر وصوله مطار الغردقة مساء اليوم برفقة َوزراء السياحة والطيران وقطاع الأعمال، لافتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة مجاويش جنوب مدينة الغردقة، غدا الجمعة.

من المقرر أن تشمل زيارة رئيس مجلس الوزراء لمدينة الغردقة افتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى والتي يملكها القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يجري مدبولي ووزراء السياحة والطيران وقطاع الأعمال ومحافظ البحر الأحمر جولة تفقدية بعدد من الأماكن السياحية بمدينة الغردقة.

فيما أكد مصدر مسئول بالبحر الأحمر، أن رئيس مجلس الوزراء، سيؤدى صلاة الجمعة، بمسجد الميناء الكبير، برفقة الوزارء ومحافظ البحر الأحمر، موضحًا أن من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء فى تمام الساعة الرابعة عصرًا غدا الجمعة

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