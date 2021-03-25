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وزير البترول يتابع برنامج التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

الخميس 25/مارس/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدوري لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج التوسع في إنشاء محطات تموين وتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وخلال الاجتماع، أكد الملا استمرار متابعة تنفيذ محطات التموين بالغاز والمراكز التي تقدم خدمات الغاز الطبيعي للسيارات على مستوى الجمهورية، بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات.

وأشار إلى أن نشر هذه المحطات سيؤدي إلى التيسير بشكل كبير على حائزي السيارات العاملة بالغاز، ويشجع أكبر عدد ممكن من المواطنين على الاستفادة بالمبادرة، كما يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة لتقديم بدائل أقل تكلفة من الوقود النظيف للمواطن.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الجارية لإنشاء المحطات ودعمها بالبنية التحتية والمرافق اللازمة لبدء التشغيل.

وشدد الملا على أهمية المتابعة المتواصلة لمعدلات تنفيذ المحطات وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتذليل كافة التحديات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومي الذي يتم تنفيذه لخدمة المواطنين.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط والمشروعات أحمد محمود، ومساعده لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي محمد خضير، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

كما حضر الاجتماع وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وعبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، وناصر أمين رئيس شركة كارجاس، ووائل جويد رئيس شركة غاز مصر.

 

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