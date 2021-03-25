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7 قرارات مهمة من وزارة التعليم العالي بشأن بدء الدراسة بالجامعات

الخميس 25/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بشأن الكليات التي بدأت الدراسة بها في مرحلة البكالوريوس ببعض الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك البرامج الجديدة بالدراسات العليا.

وأشار التقرير إلى صدور قرارات وزارية ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس في 6 كليات، وهى على النحو التالي:

1. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على أن يتم بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي 20212022.

2. كلية طب وجراحة الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس، على أن يتم بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي اعتبارا من العام الجامعي 20212022.

3. كلية الطب البشرى بجامعة حورس (بدأت الدراسة بها فى الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 20202021).
 
4. كلية إدارة الأعمال بجامعة دراية (بدأت الدراسة بها فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 20202021).

5. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بدر.

ومن جانبه أوضح أ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية صدور عدة قرارات وزارية لعدد من البرامج وهي:

1) برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلومماجستير)، وماجستير بكلية الآثار والإرشاد السياحي، وماجستير طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

2) برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلومماجستير)، وماجستير العلوم الصيدلية تخصص العقاقير بكلية الصيدلة، وماجستير اللغة الإنجليزية شعبتي اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر.

3) برنامج دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، ماجستير العلوم الصيدلية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بجامعة المستقبل.

4) برامج الماجستير بكلية طب الفم والأسنان، وماجستير في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية بجامعة فاروس.

5) برامج دراسات عليا في كلية إدارة الأعمال (دبلوم ماجستير)، مرحلة الدكتوراه بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب (دبلومماجستير) بجامعة النيل.

6) برنامج الماجستير البينى بين كليتى المعلومات والحاسبات، وكلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية.
7) برامج الماجستير فى العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.

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