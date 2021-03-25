"خايفة ومستنية بفارغ الصبر".. بهذه الكلمات تارا عماد تروج لدورها في "ضد الكسر"





قامت الفنانه تارا عماد بالترويج لدورها في مسلسل" ضد الكسر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت تارا عماد بوستر لشخصيتها بالمسلسل وظهرت فيه بالحجاب، وعلقت عليه قائلة:" متحمسة ومبسوطة وخايفة ومستنية بفارغ الصبر ".





مسلسل"ضد الكسر"بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي واخراج احمد خالد وانتاج جمال العدل.



والجدير بالذكر أن تارا عماد ستشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" موسى "، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.





