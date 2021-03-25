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عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

الخميس 25/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة الموافقة على رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير صحفية تركية، أكدت في وقت سابق أن اللاعب تحت أنظار جالاطا سراي التركي، من أجل إمكانية التعاقد معه بالميركاتو الصيفي.

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة، أن النادي لا يمتلك أي عروض بمخاطبات رسمية من أي نادي في هذا الوقت، وأن كل ما يتردد مجرد اجتهادات.

وأضاف: "ديانج من الأسماء التي يسعى بيتسو موسيماني المدير الفني، للحفاظ عليها خاصةً وأنه يملك قوة بدنية ومهارة كبيرة تساعده في أن يستمر كعنصر أساسي داخل الفريق".

وتابع: "من الصعب التفريط في خدمات ديانج بالوقت الحالي، خاصةً أنه مدد عقده منذ فترة بسيطة، والفريق يحتاج كل اللاعبين في ظل مشاركاته المحلية والإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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